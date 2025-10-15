Carmine Recano protagonista di Noi del Rione Sanità | Interpretare Don Giuseppe è stata una sfida di grande responsabilità La recitazione è entrata nella mia vita a 16 anni ho percorso il mio sogno
La serie in tre episodi Noi del Rione Sanità, in onda su Raiuno dal 23 ottobre, racconta una storia di speranza, resistenza e coraggio, portando sullo schermo le esperienze di un quartiere difficile che trova forza nella comunità e nel cambiamento. Prodotta da Rai Fiction e Rai Com, in collaborazione con MAD Entertainment, la fiction si ispira liberamente al libro di Don Antonio Loffredo, figura simbolo di impegno sociale nel rione Sanità di Napoli. La direzione è di Luca Miniero, con una sceneggiatura di Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano. Il cast, che comprende attori come Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi e Vincenzo Nemolato, è affiancato anche da giovani talenti locali, molti dei quali provengono dal teatro di quartiere fondato dallo stesso Loffredo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con Carmine Recano, il protagonista della fiction “Noi del Rione Sanità” ? In onda dal 23 ottobre, in prima serata su Rai 1 Un appuntamento da non perdere! ? - facebook.com Vai su Facebook
Noi del Rione Sanità, la serie Rai con Carmine Recano: «La rivoluzione del rione va in televisione» - Di fronte alla serie tv dedicata alla sua vita e al miracolo napoletano che ... Da ilmattino.it
Noi del Rione Sanità, Carmine Recano: «Portare il teatro tra i ragazzi ha cambiato il quartiere» - Nella fiction di Luca Miniero, l'attore di Mare fuori, interpreta il prete che si ispira alla figura di Don Antonio Loffredo, colui che ha ridato luce al quartiere Sanità di Napoli ... Lo riporta vanityfair.it
Televisione: presentata in Rai “Noi del rione Sanità” su don Antonio Loffredo. Carmine Recano, “un ruolo abitato con responsabilità e gioia” - I corsi di teatro al rione Sanità erano tenuti da un mio carissimo amico. Come scrive agensir.it