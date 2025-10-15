La serie in tre episodi Noi del Rione Sanità, in onda su Raiuno dal 23 ottobre, racconta una storia di speranza, resistenza e coraggio, portando sullo schermo le esperienze di un quartiere difficile che trova forza nella comunità e nel cambiamento. Prodotta da Rai Fiction e Rai Com, in collaborazione con MAD Entertainment, la fiction si ispira liberamente al libro di Don Antonio Loffredo, figura simbolo di impegno sociale nel rione Sanità di Napoli. La direzione è di Luca Miniero, con una sceneggiatura di Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano. Il cast, che comprende attori come Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi e Vincenzo Nemolato, è affiancato anche da giovani talenti locali, molti dei quali provengono dal teatro di quartiere fondato dallo stesso Loffredo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Carmine Recano, protagonista di "Noi del Rione Sanità": "Interpretare Don Giuseppe è stata una sfida di grande responsabilità. La recitazione è entrata nella mia vita a 16 anni, ho percorso il mio sogno"