Carlos Augusto Inter conferme sul retroscena di mercato | l’Atletico Madrid ci ha provato sul serio cosa è successo

Prossimamente, l' Inter affronterà un periodo fitto di impegni, ma non mancherà il momento per fare il punto anche sul mercato e sui rinnovi contrattuali. Tra questi, secondo Matteo Moretto, spicca la situazione di Carlos Augusto, terzino brasiliano il cui contratto scade nel 2028. L'ingaggio attuale di 2,5 milioni annui, beneficiando dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto crescita, va probabilmente adeguato ai parametri degli altri pari ruolo, vista la crescita del rendimento del giocatore dal suo arrivo in nerazzurro.

