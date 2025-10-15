Carlos Alcaraz tra ristoranti e aerei | Non viaggio in prima classe la scelgo quando sono costretto

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 1 del tennis parlando in un podcast ha risposto a domande sulle sue cene in ristorante e sui voli aerei, quelli in business o in prima classe non sono i suoi preferiti. Spesso si imbarca su quelli low cost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carlos alcaraz ristoranti aereiCarlos Alcaraz tra ristoranti e aerei: “Non viaggio in prima classe, la scelgo quando sono costretto” - Il numero 1 del tennis parlando in un podcast ha risposto a domande sulle sue cene in ristorante e sui voli aerei, quelli in business o in prima classe ... Scrive fanpage.it

Alcaraz: "Non avete ancora visto il miglior Carlos, ma Jannik..." - L’Us Open vinto, il ritorno al numero 1, ma anche le nuove sfide che lo aspettano con Jannik Sinner. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Carlos Alcaraz Ristoranti Aerei