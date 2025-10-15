Carlos Alcaraz risponde alle critiche | Perché scelgo le esibizioni? La gente non ci capisce Caviglia? Recupero
Si discute spesso della densità del calendario tennistico, che prevede tornei per undici mesi all’anno e che spesso costringe i giocatori a dei tour de force. Gli atleti hanno più volte sollevato il problema dei troppi impegni agonistici, che lasciano poco spazio ai periodi di riposo, ma hanno ricevuto anche diverse critiche poiché spesso decidono di partecipare ad alcune esibizioni. Il Six Kings Slam, che prevede un assegno da 1,5 milioni di dollari per ogni partecipanti e un super jackpot di sei milioni per i vincitore, è naturalmente al centro dell’attenzione, anche perché si giocherà da oggi a sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
CARLOS ON THE TRACK Entrato nella sua 42esima settimana da numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz ha già superato a soli 22 anni Andy Murray come settimane in vetta al ranking ATP. Nel mirino ora c’è Guga Kuerten a 43, dunque in vista del Masters - X Vai su X
Ci sarà sicuramente Carlos Alcaraz. E Jannik Sinner? - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Alcaraz criticato per la rinuncia a Shanghai: lo spagnolo pubblica la foto della sua caviglia - Qualche critica c'è stata all'indirizzo di Carlos Alcaraz per la rinuncia al Masters1000 di Shanghai. Secondo oasport.it
Roddick risponde ai tifosi che criticano Sinner e Alcaraz: “C’è qualcosa che fa schifo…” - L’ex numero uno al mondo si è scagliato contro il calendario e contro le complicate condizioni di gioco del Masters 1000 di Shanghai ... Si legge su msn.com
Alcaraz fa tremare tutti: “Non l’avete ancora visto”. E spazza via le critiche - Posso sempre migliorare, magari arriverà un giocatore che mi supererà, o lo farà lo stesso Sinner. tuttosport.com scrive