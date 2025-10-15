Si discute spesso della densità del calendario tennistico, che prevede tornei per undici mesi all’anno e che spesso costringe i giocatori a dei tour de force. Gli atleti hanno più volte sollevato il problema dei troppi impegni agonistici, che lasciano poco spazio ai periodi di riposo, ma hanno ricevuto anche diverse critiche poiché spesso decidono di partecipare ad alcune esibizioni. Il Six Kings Slam, che prevede un assegno da 1,5 milioni di dollari per ogni partecipanti e un super jackpot di sei milioni per i vincitore, è naturalmente al centro dell’attenzione, anche perché si giocherà da oggi a sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz risponde alle critiche: “Perché scelgo le esibizioni? La gente non ci capisce. Caviglia? Recupero”