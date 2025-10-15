Nelle aule di tribunale, così come nei talk show e sui social, il caso Garlasco continua a suscitare reazioni forti e contrapposte. Non si tratta soltanto di ricostruire quanto accadde nel 2007 con l’omicidio di Chiara Poggi, ma anche di comprendere il ruolo – reale o presunto – di figure che, a distanza di anni, tornano al centro dell’attenzione. Tra nomi noti, verità giudiziarie consolidate e inchieste che si riaprono, ogni dichiarazione pubblica ha un peso, ogni scelta difensiva si trasforma in un segnale. Leggi anche: “Ubriaco, cacciatelo”: Garlasco, si scatena il caos contro l’avvocato Lovati In questo clima teso e stratificato, la vicenda personale e legale di Andrea Sempio prende una nuova piega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carlo Taormina nuovo legale di Sempio! La risposta è shock: cosa c’è dietro?