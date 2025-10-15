Carlo Conti e la scelta di Gianluca Gazzoli per Sanremo giovani Chi è il conduttore del contest in partenza da oggi

È molto più che una voce. Mancherebbe solo la firma al contratto che vedrà Gianluca Gazzoli alla guida di Sanremo giovani. La gara tra nuove proposte è in partenza proprio oggi 15 ottobre con le prime selezioni. Secondo l’ Adnkronos la conferma ufficiale arriverà in giornata, in tempo per l’inizio della nuova edizione del contest che verrà trasmesso su Rai 2. Dalle selezioni saranno scelti 24 finalisti che si sfideranno tra novembre e dicembre, fino ad avere i due cantanti da inserire in gara all’Ariston. Sarebbe la prima esperienza da conduttore in tv per lo speaker radiofonico e creatore del popolare podcast Passa dal Bsmt. 🔗 Leggi su Open.online

