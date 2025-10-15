Caricatore unico in UE cosa cambia con il nuovo regolamento | USB-C obbligatorio anche lato caricabatteria

Dday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo regolamento del 2025 sull'ecodesign degli alimentatori esterni impone una porta USB-C anche sul corpo del caricatore, chiudendo il cerchio iniziato con la direttiva del 2022. Vengono inclusi caricatori wireless e cavi, e introdotto un logo "Common Charger". 🔗 Leggi su Dday.it

caricatore unico in ue cosa cambia con il nuovo regolamento usb c obbligatorio anche lato caricabatteria

© Dday.it - Caricatore unico in UE, cosa cambia con il nuovo regolamento: USB-C obbligatorio anche lato caricabatteria

Scopri altri approfondimenti

caricatore unico ue cosaCaricabatterie universale. Nuove regole UE per ridurre sprechi e favorire i cittadini - La Commissione UE introduce nuovi standard di efficienza energetica e riduzione degli sprechi per il caricabatterie universale. Da rinnovabili.it

caricatore unico ue cosaUE: nuovi standard per i caricabatterie, meno sprechi e più risparmi - I produttori dovranno adeguarsi a regole che ridurranno consumi ed emissioni, garantendo interoperabilità ... Lo riporta hwupgrade.it

caricatore unico ue cosaCaricabatterie, ecco i nuovi standard dell'UE per risparmiare di più - Il nuovo regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel corso delle prossime ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caricatore Unico Ue Cosa