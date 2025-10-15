Caricatore unico in UE cosa cambia con il nuovo regolamento | USB-C obbligatorio anche lato caricabatteria
Il nuovo regolamento del 2025 sull'ecodesign degli alimentatori esterni impone una porta USB-C anche sul corpo del caricatore, chiudendo il cerchio iniziato con la direttiva del 2022. Vengono inclusi caricatori wireless e cavi, e introdotto un logo "Common Charger". 🔗 Leggi su Dday.it
