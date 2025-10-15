Carenza di ostetriche e infermieri | ospedale in affanno e l' Asl corre ai ripari

È emergenza personale al reparto di Ostetricia dell’ospedale di Caserta. Su 28 ostetriche in servizio, ben sette risultano assenti per lunghi periodi, a causa di malattie, maternità o altre motivazioni contrattuali. Un’assenza che sta mettendo a dura prova l’organizzazione interna e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

