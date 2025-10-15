Cardiochirurgie pediatriche M5S | Avevamo ragione per un errore penalizzata Taormina

Dopo la guerra di numeri sulle Cardiochirurgie pediatriche della Sicilia arriva l'armistizio. “Sulle procedure chirurgiche eseguite alla Cardiochirurgia pediatrica di Palermo avevamo ragione: la stessa assessora Faraoni lo ha ammesso, il dato era sovrastimato per un errore di calcolo. Bene, è un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

