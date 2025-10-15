Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina Musolino | Errori di valutazione confermati subito stop al piano della rete ospedaliera
L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Faraoni, ha confermato le criticità già denunciate anche da Italia Viva riguardo alla valutazione della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, penalizzata da una sovrastima della struttura di Palermo.“La conferma ufficiale dei gravi errori di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
39 esima riunione annuale EACTS in Danimarca. È più grande incontro cardiotoracico: 5 mila i partecipanti in questa edizione. Le Unità di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita dell'Azienda, dirette dai prof. Giovanni Di Salvo e Vladimiro Vida, - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, FdI: “No al depotenziamento della cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Civico di Palermo” http://dlvr.it/TNZ3fR - X Vai su X
Cardiochirurgia Pediatrica, Musolino (IV): “ammissione di errori da Faraoni conferma i nostri dubbi. Si restituisca autonomia al CCPM” - “Apprendiamo che l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Faraoni, ha confermato in pieno quanto avevamo denunciato sulla valutazione della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, penalizzata da un ... Scrive strettoweb.com
Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, interrogazione del senatore Musolino: “decisione della Regione basata su dati falsi. Il Ministro faccia chiarezza” - “La decisione della Giunta regionale di declassare il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina a centro ‘Spoke’ a vantaggio di Palermo si fonda su dati palesemente e ... Secondo strettoweb.com
Declassamento della cardiochirurgia Pediatrica di Taormina: le reazioni della politica - “La decisione della Giunta regionale di declassare il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina a centro ‘Spoke’ a vantaggio di Palermo si fonda su dati pal ... Come scrive letteraemme.it