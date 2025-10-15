Cardinale Parolin a ministra Roccella | Ad Auschwitz non si va in gita Lei | Sono pienamente d’accordo
”Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell’antisemitismo”. Lo ha evidenziato il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, dopo le parole del ministro Eugenia . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Cardinale Parolin sulle parole di Roccella: "Ad Auschwitz non si va per una gita, ma per un atto di memoria” - X Vai su X
In un telegramma del Pontefice a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, Leone XIV incoraggia l'iniziativa, presentata questa mattina, 14 ottobre a Firenze, che promuove, attraverso corsi e conferenze, la cooperazione con le istituzioni accademiche e le - facebook.com Vai su Facebook
Parolin: «Ad Auschwitz non si va in gita». Roccella: «Sono d'accordo, è proprio quello che ho voluto dire» - Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, commenta così le parole della ministra Eugenia Roccella, a margine ... Lo riporta leggo.it
Il cardinale Parolin: 'Ad Auschwitz non si va in gita' - "Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte ... Come scrive ansa.it
Roccella, "sono perfettamente d'accordo con Parolin" - Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l'antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una pi ... tuttosport.com scrive