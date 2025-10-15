Cardinale-Milan bilancio da record | ricavi a 495 milioni e patrimonio in crescita RedBird accelera sul nuovo stadio

Non è solo il campo a sorridere al Milan, ma anche e soprattutto i numeri. Il bilancio del club rossonero continua a registrare risultati eccezionali, confermando la solidità della gestione economica sotto la proprietà RedBird. Come riportato da Marco Pasotto su Gazzetta.it, l'ottimismo in Via Aldo Rossi è fondato su una crescita finanziaria senza precedenti, che accompagna i risultati sportivi ottenuti dalla squadra di Massimiliano Allegri. Il dato più significativo riguarda i ricavi, che hanno toccato quota 495 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto alla stagione 2023-24. Si tratta del nuovo record assoluto nella storia del club, un traguardo che comprende anche la voce del player trading e che conferma la capacità del Milan di diversificare le proprie entrate.

