Card Pizzaballa | la pace la farà la prossima generazione

“La pace è una parola impegnativa, la pace ha bisogno di essere preparata, i fallimenti degli anni scorsi, dei vari accordi ci hanno insegnato che non bisogna correre, anche nella terminologia per arrivare subito a parlare di pace. La prossima generazione la potrà fare se noi la prepariamo”. Lo ha detto il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, a margine del Premio internazionale Achille Silvestrini, quest’anno assegnato al parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

