Card Parolin | Ad Auschwitz non si va in gita
Sulle prospettive di una soluzione per la guerra in Ucraina ha parlato il Segretario di Stato vaticano, Cardinale Parolin. Si è espresso anche sulle polemiche relative alle cosiddette gite ad Auschwitz: “Ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell’antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo”, ha detto il cardinale Parolin, commentando le parole del ministro Eugenia Roccella, a margine di un evento a Palazzo Borromeo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
