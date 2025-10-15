Card Parolin | Ad Auschwitz non si va in gita

Sulle prospettive di una soluzione per la guerra in Ucraina ha parlato il Segretario di Stato vaticano, Cardinale Parolin. Si è espresso anche sulle polemiche relative alle cosiddette gite ad Auschwitz: “Ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell’antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo”, ha detto il cardinale Parolin, commentando le parole del ministro Eugenia Roccella, a margine di un evento a Palazzo Borromeo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

