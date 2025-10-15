Sulla guerra in Ucraina e a Gaza stamattina è intervenuto a margine di un convegno il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin: “Speriamo che questo piano di pace per Gaza possa essere applicato e portare davvero ad una pace giusta e duratura. Il cammino non è semplice, il cammino non è facile, ma speriamo che come c’è stata la buona volontà di arrivare a questo primo passo, ci siano anche sul fronte Ucraina. Mi pare che c’è tanto da fare perché a mio modesto avviso non si stanno aprendo prospettive positive di pace. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Card. Parolin: a Gaza speriamo in pace giusta. In Ucraina prospettive non positive