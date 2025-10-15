Carcere 26 nuovi agenti di polizia penitenziaria | Il più giovane ha 20 anni anche tre donne
Nuovi rinforzi per la casa circondariale Costantino Satta di Ferrara. In questi giorni, infatti, la struttura ha accolto 26 nuovi agenti di polizia penitenziaria, per un incremento delle forze in organico di 10 unità. Le nuove assegnazioni arrivano in città dopo le richieste portate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
Carcere di Cremona, Fratelli d’Italia: ‘in servizio 41 nuovi agenti, orgogliosi del primo risultato. Ora gli assistenti sociali’ - facebook.com Vai su Facebook
Carcere di Rieti, arrivano rinforzi: 35 nuovi agenti della Polizia Penitenziaria - X Vai su X
Al carcere di Ferrara arrivano i rinforzi: 26 nuovi agenti per un incremento organico di 10 unità - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Al carcere di Ferrara arrivano i rinforzi: 26 nuovi agenti per un incremento organico di 10 unità ... Secondo cronacacomune.it
In arrivo 7 nuovi agenti nel carcere di Monza - A breve nella casa circondariale di Sanquirico entreranno in servizio 7 nuovi agenti (5 uomini e 2 donne) oltre ... Lo riporta monzatoday.it
Più personale in carcere, arrivano 10 nuovi agenti. “Risposta alle difficoltà” - Entrano in servizio alla fine del corso da Allievi della polizia penitenziaria. Si legge su msn.com