Carapelle | anziano morto precipitato in un pozzo senza acqua Disgrazia in campagna

I familiari erano preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Hanno così allertato i carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nel terreno di famiglia, in agro di Carapelle. Il corpo esanime del 77enne è stato rinvenuto in fondo ad un pozzo privo di acqua, dieci metri di profondità. L'anziano ci era caduto dentro. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

