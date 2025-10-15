Carapelle | anziano morto precipitato in un pozzo senza acqua Disgrazia in campagna
I familiari erano preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Hanno così allertato i carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nel terreno di famiglia, in agro di Carapelle. Il corpo esanime del 77enne è stato rinvenuto in fondo ad un pozzo privo di acqua, dieci metri di profondità. L’anziano ci era caduto dentro. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. L'articolo Carapelle: anziano morto, precipitato in un pozzo senza acqua Disgrazia in campagna proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
