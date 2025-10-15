Caracciolo a La7 | Non si fa la pace con gli show nei resort A Gaza la situazione umanitaria è assolutamente catastrofica
Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, interviene per commentare il vertice di Sharm el-Sheikh, co-presieduto dal presidente americano Donald Trump e dal leader egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Un summit di grande impatto mediatico, con oltre trenta leader mondiali riuniti sul Mar Rosso per discutere del piano di pace per Gaza, ma che, secondo Caracciolo, “resta più uno spettacolo che un passo concreto verso la pace”. “In genere gli accordi che si fanno negli alberghi a cinque stelle o nei resort in riva al Mar Rosso non vanno molto lontano – osserva il direttore di Limes – Una cosa sono le grandi cerimonie, qui c’è questo grandioso showman che è il presidente degli Stati Uniti e distribuisce le patenti: tu bene, tu benissimo, tu così così”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
#ottoemezzo Quali sono gli ostacoli per la realizzazione del piano di pace per Gaza presentato da Trump? La risposta di Lucio Caracciolo - X Vai su X
#ottoemezzo Quali sono gli ostacoli per la realizzazione del piano di pace per Gaza presentato da Trump? La risposta di Lucio Caracciolo - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Caracciolo a La7: “Meloni? È triste che applichi le categorie della politichetta interna a fenomeni così catastrofici” - Puoi definire inaccettabile una dichiarazione, ma non un genocidio". Segnala ilfattoquotidiano.it
Accordo Israele-Hamas, Caracciolo a La7: “Non ci sarebbe stato senza la reazione mondiale contro il genocidio a Gaza” - Caracciolo smonta la narrazione di Meloni e avverte: "Il vero vincitore è Erdogan. ilfattoquotidiano.it scrive
Gaza, Lucio Caracciolo: "Il piano di pace di Trump manca di sostanza. La destra di Israele non apprezzerà" - Lucio Caracciolo ha inquadrato l’annuncio di Donald Trump sull’accordo per Gaza come un’operazione ad altissima enfasi ma ancora lontana da una vera soluzione. Lo riporta la7.it