Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, interviene per commentare il vertice di Sharm el-Sheikh, co-presieduto dal presidente americano Donald Trump e dal leader egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Un summit di grande impatto mediatico, con oltre trenta leader mondiali riuniti sul Mar Rosso per discutere del piano di pace per Gaza, ma che, secondo Caracciolo, “resta più uno spettacolo che un passo concreto verso la pace”. “In genere gli accordi che si fanno negli alberghi a cinque stelle o nei resort in riva al Mar Rosso non vanno molto lontano – osserva il direttore di Limes – Una cosa sono le grandi cerimonie, qui c’è questo grandioso showman che è il presidente degli Stati Uniti e distribuisce le patenti: tu bene, tu benissimo, tu così così”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Non si fa la pace con gli show nei resort. A Gaza la situazione umanitaria è assolutamente catastrofica”