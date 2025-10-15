Carabinieri uccisi in servizio lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi | Una scena apocalittica

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – “ Si tratta di omicidio premeditato e volontario, si valuterà se c’è strage”. Le parole del procuratore di Verona, Raffaele Tito sono giuridiche, neutre, si soffermano sull’ipotesi di reato per i tre fratelli agricoltori di Castel d’Azzano. Gli occhi di Tito però dicono altro e lasciano trasparire emozioni profonde. Il Procuratore Tito, di fronte alla stampa, si mostra scosso e commosso per quanto successo, per la morte dei tre carabinieri che svolgevano il proprio dovere. Del resto aveva chiesto lui la perquisizione: “Vedendo i lenzuoli che coprivano i corpi mi sono venute le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carabinieri uccisi in servizio lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi una scena apocalittica

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri uccisi in servizio, lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi: “Una scena apocalittica”

Leggi anche questi approfondimenti

carabinieri uccisi servizio sgomentoCarabinieri uccisi in servizio, lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi: “Una scena apocalittica” -  Il comandante provinciale: avevamo individuato bottiglie molotov con i droni ... Secondo ilrestodelcarlino.it

carabinieri uccisi servizio sgomentoCarabinieri uccisi a Padova, lo sgomento di Santarelli - “Marco Piffari, 56 anni, luogotenente con carica speciale al comando della Squadra operativa di supporto del Quarto Battaglione Veneto, il brigadiere capo Valerio Daprà, anche lui 56 anni, e il carabi ... Da nove.firenze.it

carabinieri uccisi servizio sgomentoEsplosione uccide carabinieri, chi sono i tre fratelli del casolare occupato: "Gesto volontario e premeditato" - Sono queste le parole utilizzate dal procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Uccisi Servizio Sgomento