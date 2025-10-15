Carabinieri uccisi in servizio lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi | Una scena apocalittica

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – “ Si tratta di omicidio premeditato e volontario, si valuterà se c’è strage”. Le parole del procuratore di Verona, Raffaele Tito sono giuridiche, neutre, si soffermano sull’ipotesi di reato per i tre fratelli agricoltori di Castel d’Azzano. Gli occhi di Tito però dicono altro e lasciano trasparire emozioni profonde. Il Procuratore Tito, di fronte alla stampa, si mostra scosso e commosso per quanto successo, per la morte dei tre carabinieri che svolgevano il proprio dovere. Del resto aveva chiesto lui la perquisizione: “Vedendo i lenzuoli che coprivano i corpi mi sono venute le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

