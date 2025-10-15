Carabinieri uccisi dall' esplosione è strage L' ipotesi di reato della Procura e l' interrogatorio dei fratelli Ramponi Maria Luisa è in fin di vita

CASTEL D'AZZANO - Strage. Questa l'ipotesi di reato da parte del procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri uccisi dall'esplosione, è «strage». L'ipotesi di reato della Procura e l'interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita

