Carabinieri uccisi dall' esplosione è strage L' ipotesi di reato della Procura e l' interrogatorio dei fratelli Ramponi Maria Luisa è in fin di vita

CASTEL D'AZZANO - Strage. Questa l'ipotesi di reato da parte del procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

