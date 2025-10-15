Carabinieri morti nell' esplosione venerdì i funerali nella Basilica di Santa Giustina Domani l' autopsia

PADOVA - Si terranno venerdì 17 ottobre alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti nell'esplosione, venerdì i funerali nella Basilica di Santa Giustina. Domani l'autopsia

