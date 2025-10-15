Carabinieri morti nell' esplosione di un casolare | fiori e messaggi di cordoglio fuori le caserme

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La solidarietà  non ha confine e i cittadini, tanti, hanno voluto omaggiare i presidi dell'Arma dei Carabinieri a seguito della tragica scomparsa dei tre carabinieri coinvolti nell'esplosione di un casolare durante lo sgombro a Castel D'Azzano.Si tratta del luogotenente  Marco Pifferi di 56 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

carabinieri morti nell esplosioneCarabinieri morti nell’esplosione, la Procura parla di "strage". Oggi l’interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita - Il procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, ipotizza il reato di strage nei confronti dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ritenuti responsabili dell’esplosione che ieri ... Scrive affaritaliani.it

carabinieri morti nell esplosioneCarabinieri morti, il funerale a Padova nella stessa chiesa dell'estremo saluto a Giulia Cecchettin: «Il momento del silenzio» - Si terranno venerdì 17 ottobre nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la stessa dove si è svolto l'estremo saluto a Giulia Cecchettin, i funerali dei tre carabinieri ... Secondo leggo.it

carabinieri morti nell esplosioneCarabinieri morti nell'esplosione, la rabbia dei figli di Valerio Daprà: «Non si può morire in questo modo, era una tragedia evitabile» - Rabbia perché «non doveva succedere», perché «non si può ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Nell Esplosione