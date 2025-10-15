Carabinieri morti nell' esplosione di un casolare | fiori e messaggi di cordoglio fuori le caserme

La solidarietà non ha confine e i cittadini, tanti, hanno voluto omaggiare i presidi dell'Arma dei Carabinieri a seguito della tragica scomparsa dei tre carabinieri coinvolti nell'esplosione di un casolare durante lo sgombro a Castel D'Azzano.Si tratta del luogotenente Marco Pifferi di 56 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

la Repubblica. . Il Senato ha tributato un lungo applauso ai tre carabinieri morti ieri a causa di un'esplosione in un casolare nel Veronese. A ricordarli è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'informativa urgente sul piano di pace a - facebook.com Vai su Facebook

Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X

Carabinieri morti nell’esplosione, la Procura parla di "strage". Oggi l’interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita - Il procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, ipotizza il reato di strage nei confronti dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ritenuti responsabili dell’esplosione che ieri ... Scrive affaritaliani.it

Carabinieri morti, il funerale a Padova nella stessa chiesa dell'estremo saluto a Giulia Cecchettin: «Il momento del silenzio» - Si terranno venerdì 17 ottobre nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la stessa dove si è svolto l'estremo saluto a Giulia Cecchettin, i funerali dei tre carabinieri ... Secondo leggo.it

Carabinieri morti nell'esplosione, la rabbia dei figli di Valerio Daprà: «Non si può morire in questo modo, era una tragedia evitabile» - Rabbia perché «non doveva succedere», perché «non si può ... Si legge su ilgazzettino.it