Carabinieri morti nell' esplosione a Verona | applauso Senato

Tg24.sky.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’informativa al Senato riguardo Gaza il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a causa di un'esplosione nel Veronese. I senatori presenti si sono alzati in piedi e hanno dedicato un lungo applauso alle vittime. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

