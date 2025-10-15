Carabinieri morti nell' esplosione a Verona | applauso Senato

Durante l'informativa al Senato riguardo Gaza il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a causa di un'esplosione nel Veronese. I senatori presenti si sono alzati in piedi e hanno dedicato un lungo applauso alle vittime.

Radio1 Rai. . La strage durante lo sgombero. Riaperta da poco l’area della tragedia. Lutto e funerali di Stato per i tre carabinieri morti nell’esplosione. La commossa testimonianza dei parenti. Intervista Elena Baiocco - facebook.com Vai su Facebook

Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X

Carabinieri morti nell'esplosione, i funerali nella Basilica di Santa Giustina dopo l'autopsia. Camera ardente nel Comando Legione Veneto - Si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano. msn.com scrive

Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano - Le tre vittime sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. Scrive ilfattoquotidiano.it

Esplosione durante uno sgombero: 3 carabinieri morti, 13 feriti tra le forze dell’ordine. Ci sono due fermati - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel ... Riporta ilfattoquotidiano.it