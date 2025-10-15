Carabinieri morti nel veronese | venerdì funerali di Stato e lutto nazionale Tra i feriti due militari pugliesi

L'articolo Carabinieri morti nel veronese: venerdì funerali di Stato e lutto nazionale Tra i feriti due militari pugliesi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carabinieri morti nel veronese: venerdì funerali di Stato e lutto nazionale Tra i feriti due militari pugliesi

Approfondisci con queste news

Il comandante Viella, delle Aliquote di Primo Intervento del Comando di Padova, ricorda i tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano. «Abbiamo vissuto insieme momento belli e momenti difficili: erano fratelli, gente di esperienza. Hanno sempre offe - facebook.com Vai su Facebook

Tre carabinieri morti e venti feriti vicino Verona. Nessuno, o quasi, ne parla. Perché non era mafia, non era terrorismo, erano "solo" servitori dello Stato e quindi silenzio. #Verona #carabinieri #zuppadiporro - X Vai su X

Esplosione in un casolare nel veronese durante uno sgombero, uno dei tre carabinieri morti è legato a Pavia. Cosa è successo, chi sono le vittime - Il procuratore: «In casa sei bombole di gas, forse è stata lanciata una molotov». Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Esplosione nel veronese, tre carabinieri morti: uno era bresciano, un altro di Rezzato - Il brigadiere Valerio Daprà era nato a Brescia 56 anni fa, aveva una compagna e un figlio di 26 anni. Si legge su rainews.it

Cosa si sa dell’esplosione della casa vicino a Verona in cui sono morti tre carabinieri - La donna che l’ha innescata ci viveva insieme a due fratelli in condizioni di marginalità, e da tempo dovevano sgomberare ... Segnala ilpost.it