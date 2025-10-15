Carabinieri morti l' esplosione 2 minuti dopo l' accesso alla cascina | Maria Luisa Ramponi salvata dai colleghi delle vittime
CASTEL D'AZZANO (VERONA) - Due minuti, tre al massimo, sono passati dal momento in cui i corpi speciali dei carabinieri hanno fatto accesso al casolare a quello in cui la devastante. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Argomenti simili trattati di recente
la Repubblica. . Il Senato ha tributato un lungo applauso ai tre carabinieri morti ieri a causa di un'esplosione in un casolare nel Veronese. A ricordarli è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'informativa urgente sul piano di pace a - facebook.com Vai su Facebook
Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X
Carabinieri morti, l'esplosione 2 minuti dopo l'accesso alla cascina: Maria Luisa Ramponi salvata dai colleghi delle vittime - Due minuti, tre al massimo, sono passati dal momento in cui i corpi speciali dei carabinieri hanno fatto accesso al casolare a quello in cui la devastante ... Come scrive ilgazzettino.it
Carabinieri morti nell’esplosione, la Procura parla di "strage". Oggi l’interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita - Il procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, ipotizza il reato di strage nei confronti dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ritenuti responsabili dell’esplosione che ieri ... Scrive affaritaliani.it
Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Secondo iltempo.it