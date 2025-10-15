Carabinieri morti la Procura di Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

Oggi l'interrogatorio di garanzia, giovedì l'autopsia sui corpi delle vittime. Le altre accuse contestate ai tre fermati sono detenzione di esplosivo, crollo e lesioni gravissime ai danni delle forze dell'ordine.

