Carabinieri morti la Procura di Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi l'interrogatorio di garanzia, giovedì l'autopsia sui corpi delle vittime. Le altre accuse contestate ai tre fermati sono detenzione di esplosivo, crollo e lesioni gravissime ai danni delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

carabinieri morti la procura di verona contesta ai fratelli ramponi il reato di strage

© Tgcom24.mediaset.it - Carabinieri morti, la Procura di Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

Altri contenuti sullo stesso argomento

carabinieri morti procura veronaCarabinieri morti nell'esplosione, i funerali nella Basilica di Santa Giustina. Domani l'autopsia, la camera ardente nel Comando Legione Veneto - Si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano. Da ilgazzettino.it

carabinieri morti procura veronaVerona, lutto nazionale per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano - Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, presente a Verona insieme al ministro Guido Crosetto, ha commentato: “Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya” ... Scrive giornaledipuglia.com

carabinieri morti procura veronaCarabinieri uccisi dall'esplosione, è «strage». L'ipotesi di reato della Procura e l'interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita - Questa l'ipotesi di reato da parte del procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito nei confronti dei tre fratelli Ramponi, ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Procura Verona