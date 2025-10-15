Carabinieri morti grido d' allarme dei sindacati | Tributo di sangue della Puglia Anzichè chiamarci eroi dateci più tutele

«Anziché chiamarci eroi, dateci più tutele». La Puglia paga ancora una volta un prezzo altissimo e proprio da questa terra si alza il grido di dolore e di denuncia dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Carabinieri morti, grido d'allarme dei sindacati: «Tributo di sangue della Puglia. Anzichè chiamarci eroi, dateci più tutele»

