Carabinieri morti dopo l’esplosione a Verona la procura indaga per il reato di strage

Castel D’Azzano, 15 ottobre 2025 – Aperto un fascicolo per strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi. Si tratta dell’ipotesi di reato formalizzato dal Procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, a cui si aggiunge anche l’accusa per omicidio premeditato. Indagati Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, responsabili dell'esplosione del casolare di via San Martino, dove vivevano, che è costata la vita ai tre carabinieri Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Marco Piffari, 56 anni, ieri mattina a Castel d'Azzano (Verona). I funerali dei carabinieri uccisi. Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino davanti al Gip, seguirà anche quello a e Maria Lusia Ramponi, in quanto ancora ricoverata, a seguito delle ustioni subite dopo l’esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri morti dopo l’esplosione a Verona, la procura indaga per il reato di strage

