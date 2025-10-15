Carabinieri morti chi erano Valerio Marco e Davide | sempre pronti a partire La divisa una passione

Ilmattino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L?ultima volta che l?ho visto? racconta la compagna, Sandra Botton - è stata lunedì sera. È uscito tranquillo, sereno. Prima aveva portato a spasso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

carabinieri morti chi erano valerio marco e davide sempre pronti a partire la divisa una passione

© Ilmattino.it - Carabinieri morti, chi erano Valerio, Marco e Davide: sempre pronti a partire. «La divisa, una passione»

Altri contenuti sullo stesso argomento

carabinieri morti erano valerioCarabinieri morti, chi erano Valerio, Marco e Davide: sempre pronti a partire. «La divisa, una passione» - «L’ultima volta che l’ho visto – racconta la compagna, Sandra Botton - Da ilmessaggero.it

carabinieri morti erano valerioMarco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà: chi erano i carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano. «Stimati e amati dai colleghi» - Prestavano servizio due a Padova e uno a Mestre, i carabinieri morti nelle prime ore di oggi nel crollo di un casolare a Castel D'Azzano (Verona). Si legge su quotidianodipuglia.it

carabinieri morti erano valerioChi erano i tre Carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano - Le vittime dell'esplosione in provincia di Verona sono due carabinieri di 56 anni e uno di 36. dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Erano Valerio