Carabiniere coinvolto in un grave incidente ad Ausonia | ricoverato in condizioni critiche

È in condizioni gravi il carabiniere in servizio presso la Stazione di Ausonia, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, avvenuto nel territorio comunale di Ausonia, nei pressi del bivio tra località Ausente e la SS 630, nel basso Lazio.Il militare, residente in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

