Carabiniere coinvolto in un grave incidente ad Ausonia | ricoverato in condizioni critiche

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in condizioni gravi il carabiniere in servizio presso la Stazione di Ausonia, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, avvenuto nel territorio comunale di Ausonia, nei pressi del bivio tra località Ausente e la SS 630, nel basso Lazio.Il militare, residente in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

carabiniere coinvolto grave incidenteScontro sulla Cassino-Formia tra auto e scooter, coinvolto un carabiniere - Formia, nel tratto di competenza del comune di Ausonia, al confine tra la provincia di Frosinone e quella di ... Lo riporta msn.com

carabiniere coinvolto grave incidenteGrave incidente sulla Bussentina: conducente dell’auto indagato per duplice omicidio stradale - Domani l'autopsia sul corpo di Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto, conducente dell'auto indagato per duplice omicidio stradale ... infocilento.it scrive

carabiniere coinvolto grave incidenteGrave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano FOTO - L’impatto ha provocato diversi feriti, subito soccorsi dalle sei ambulanze del 118 ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carabiniere Coinvolto Grave Incidente