capri ricorda guido lembo con una regata dedicata ai giovani velisti

La regata, organizzata da Yacht Club Capri, sarà dedicata ai giovani atleti delle categorie Open Skiff Under 13 e Under 17.  Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12 dalla splendida cornice di Marina Grande prenderà ufficialmente il via la prima edizione del Trofeo Guido Lembo, una regata velica dedicata ai giovani atleti delle categorie Open . 🔗 Leggi su 2anews.it

capri ricorda guido lemboCapri ricorda Guido Lembo con una regata dedicata ai giovani velisti - Alla regata parteciperanno circa 50 giovani velisti provenienti da diversi circoli nautici italiani, tra cui lo Yacht Club Capri, il Circolo Nautico Posillipo, il Circolo Nautico Sapri, il Club SRWA ... Lo riporta pressmare.it

