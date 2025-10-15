Capri allo Yacht Club un trofeo in ricordo di Guido Lembo
Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12 dalla splendida cornice di Marina Grande prenderà ufficialmente il via la prima edizione del Trofeo Guido Lembo, una regata velica dedicata ai giovani atleti delle categorie Open Skiff Under 13 e Under 17, pensata per celebrare la memoria dell’indimenticato chansonnier dell’Isola Azzurra, espressione autentica dello spirito caprese. L’evento è organizzato dallo Yacht Club Capri, con il patrocinio ed il supporto della Città di Capri, della Marina di Capri e della Federazione Italiana Vela. Alla regata parteciperanno circa 50 giovani velisti provenienti da diversi circoli nautici italiani, tra cui lo Yacht Club Capri, il Circolo Nautico Posillipo, il Circolo Nautico Sapri, il Club SRWA Canada, il Circolo Velico Azimuth e Ondabuona di Taranto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
