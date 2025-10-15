Capotreno e macchinista picchiati a sangue sul treno | tre ragazzini nei guai

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggressione improvvisa e il pestaggio selvaggio, poi l’intervento dei carabinieri. E per loro sono iniziati i guai. Tre ragazzini - tutti minorenni e residenti a Limbiate - sono stati denunciati per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.Ci sarebbero loro, secondo i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it



