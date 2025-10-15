Capotreno e macchinista aggrediti a Bovisio Masciago | denunciati tre 16enni di Limbiate

Avevano aggredito capotreno e macchinista a Bovisio Masciago, identificati e denunciati tre 16enni di Limbiate. Sono tutti sedicenni e residenti a Limbiate i tre ragazzi identificati dai carabinieri come presunti autori dell’aggressione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre a bordo di un treno Trenord sulla linea Milano Cadorna – Seveso, nei . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

