CaporalatoGdF indaga cantieri pubblici

8.33 Grossa operazione della Guardia di Finanza in 8 regioni, in un'inchiesta sul presunto caporalato in lavori pubblici. Sfruttamento di lavoratori, lesioni e subappalti irregolari le ipotesi. Per 5 persone, 19 perquisizioni tra il Piemonte, da dove sono partite le indagini, e Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania,Basilicata e Calabria. Tutto è partito da un infortunio di cui è stato vittima un operaio magrebino alla diga di Mongrando,Biella. Alla GdF ha raccontato le condizioni di lavoro.