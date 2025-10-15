Caporalato tra sfruttamento e subappalti illeciti Perquisizioni in 8 regioni | nel mirino anche cantieri marchigiani

Le Marche finiscono coinvolte nella maxi inchiesta sul caporalato e sfruttamento nei cantieri pubblici che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire imprese e abitazioni in otto regioni italiane. L’operazione “Stella Verde”, partita da Biella, ha interessato anche cantieri del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

