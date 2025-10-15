Caporalato negli appalti pubblici 5 indagati a Biella
Cinque persone sono state raggiunte, in queste ore, da un provvedimento di perquisizione della Procura di Biella nell'ambito di un'inchiesta sul presunto caporalato in cantieri pubblici, scattata dopo la denuncia di un incidente ad un operaio alla diga dell'Ingagna di Mongrando, proprio nel Biellese. Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza e subappalti irregolari sono le accuse rivolte agli indagati. L'indagine è stata condotta da una sessantina di militari che hanno eseguito 19 perquisizioni in case, imprese e cantieri edili tra Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Cgil,il 25 in piazza contro norme che favoriscono caporalato. 'In piazza per difendere le tutele in appalti e sub-appalti' #ANSA - X Vai su X
La giunta Dall’Omo introduce una soglia di 9 euro l’ora per i lavoratori degli appalti pubblici. Cocchi: “Un segnale politico per chi lavora con dignità” - facebook.com Vai su Facebook
Caporalato negli appalti pubblici, 5 indagati a Biella - L'operazione, denominata "Stella verde", è nata dalla vicenda che ha coinvolto un operaio di origine maghrebina che, nel dicembre dello scorso anno, dopo essere stato vittima di un grave incidente sul ... Come scrive tg24.sky.it
Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati nell'inchiesta della guardia di finanza - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Secondo rainews.it
Finanza Biella, caporalato in appalti pubblici in 8 regioni - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Come scrive msn.com