Cinque persone sono state raggiunte, in queste ore, da un provvedimento di perquisizione della Procura di Biella nell'ambito di un'inchiesta sul presunto caporalato in cantieri pubblici, scattata dopo la denuncia di un incidente ad un operaio alla diga dell'Ingagna di Mongrando, proprio nel Biellese. Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza e subappalti irregolari sono le accuse rivolte agli indagati. L'indagine è stata condotta da una sessantina di militari che hanno eseguito 19 perquisizioni in case, imprese e cantieri edili tra Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Caporalato negli appalti pubblici, 5 indagati a Biella