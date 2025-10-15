Caporalato e appalti pubblici | perquisizioni della Finanza anche in Liguria
Perquisizioni anche in Liguria della Guardia di Finanza di Genova nell'ambito di una maxi operazione del nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella che ha visto impiegate le Fiamme Gialle in otto regioni con i reparti di Torino, Vercelli, Rovigo, Bologna, Macerata, Napoli, Caserta, Potenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cgil,il 25 in piazza contro norme che favoriscono caporalato. 'In piazza per difendere le tutele in appalti e sub-appalti' #ANSA - X Vai su X
La giunta Dall’Omo introduce una soglia di 9 euro l’ora per i lavoratori degli appalti pubblici. Cocchi: “Un segnale politico per chi lavora con dignità” - facebook.com Vai su Facebook
Finanza Biella, caporalato in appalti pubblici in 8 regioni - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Riporta ansa.it
Caporalato negli appalti pubblici, 5 indagati a Biella. Perquisizioni anche in Calabria - L’operazione, denominata «Stella verde», trae origine dalla vicenda vissuta da un operaio di origine maghrebina che, nel dicembre 2024 rimase vittima di un grave incidente sul lavoro, costatogli la su ... Da calabria.gazzettadelsud.it
Un infortunio svela l'inferno di sfruttamento e caporalato negli appalti pubblici: blitz anche nelle Marche - Un infortunio sul lavoro svela un inferno fatto di sfruttamento sul lavoro e caporalato, oltra ad un sprezzo delle norme per la sicurezza sul lavoro nei cantieri legati ad appalti pubblici. msn.com scrive