Prato, 15 ottobre 2025 – Garantire protezione giuridica e sociale ai lavoratori stranieri irregolari che decidono di denunciare chi li sfrutta è l'obiettivo del Protocollo d'intesa contro lo sfruttamento lavorativo e a tutela delle vittime, firmato oggi al Palazzo di giustizia di Prato da procura, questure, comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Regione Toscana, Comune di Prato, Inps, Asl Toscana Centro e Reti Antitratta degli esseri umani. Il documento, illustrato dal procuratore Luca Tescaroli, mira a creare percorsi di protezione, sostegno e reinserimento sociale per i lavoratori stranieri vittime di reati legati allo sfruttamento, "una moderna forma di schiavitù” - ha spiegato lo stesso Tescaroli - “alimentata da imprenditori senza scrupoli spesso inseriti in circuiti economici criminali di matrice transnazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caporalato, a Prato l’accordo per tutelare i lavoratori che denunciano lo sfruttamento