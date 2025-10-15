Caporalato a Prato l’accordo per tutelare i lavoratori che denunciano lo sfruttamento
Prato, 15 ottobre 2025 – Garantire protezione giuridica e sociale ai lavoratori stranieri irregolari che decidono di denunciare chi li sfrutta è l'obiettivo del Protocollo d'intesa contro lo sfruttamento lavorativo e a tutela delle vittime, firmato oggi al Palazzo di giustizia di Prato da procura, questure, comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Regione Toscana, Comune di Prato, Inps, Asl Toscana Centro e Reti Antitratta degli esseri umani. Il documento, illustrato dal procuratore Luca Tescaroli, mira a creare percorsi di protezione, sostegno e reinserimento sociale per i lavoratori stranieri vittime di reati legati allo sfruttamento, "una moderna forma di schiavitù” - ha spiegato lo stesso Tescaroli - “alimentata da imprenditori senza scrupoli spesso inseriti in circuiti economici criminali di matrice transnazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Brigate del Lavoro @flaicgil: dalla Maremma al senese emergono storie di #sfruttamento e #caporalato https://cgiltoscana.it/2025/10/01/brigate-del-lavoro-flai-cgil-dalla-maremma-al-senese-emergono-storie-di-sfruttamento-e-caporalato/… - X Vai su X
Cara Patrizia Pepe cambia stile: difendi chi produce per voi. Siamo al fianco degli operai della stireria L’Alba di Prato. Vogliamo avvicinarci ai re e alle regine della moda non per un posto ad una passerella, ma per risalire la filiera e chiedere conto a chi, come - facebook.com Vai su Facebook
Caporalato, due lavoratori in nero impiegati nella vendemmia. Nove aziende agricole sanzionate: 90mila euro di multe - Prosegue la lotta al caporalato: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso hanno sanzionato e sospeso due aziende agricole a Moriago della Battaglia e a Valdobbiadene che ... Scrive ilgazzettino.it