Capolavoro Comolli li ha convinti | si chiude a 33 milioni

Glieroidelcalcio.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prese con un rendimento sportivo non proprio sodisfacente, Damien Comolli ha appena chiuso un colpo magistrale, un capolavoro da 33 milioni. Non è un autunno semplice per la Juventus. La società bianconera, dopo un’estate trascorsa a rincorrere equilibrio economico e serenità sportiva, si ritrova a dover fronteggiare le conseguenze di un passato recente gestito con leggerezza. Il mercato dispendioso della scorsa stagione, eredità dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha lasciato strascichi pesanti nei conti del club. Il nuovo direttore generale Damien Comolli, chiamato proprio per mettere ordine nei bilanci e restituire sostenibilità al progetto, ha provato a invertire la rotta: operazioni mirate, meno investimenti rischiosi e cessioni funzionali per alleggerire il monte ingaggi e riavvicinare la società ai parametri del settlement agreement UEFA. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

