Capodanno 2026 in piazza della Libertà | pubblicato il bando del Comune per le idee sullo spettacolo
E' stato pubblicato dal Comune di Salerno, l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte per la realizzazione dello spettacolo e intrattenimento artistico per i festeggiamenti del Capodanno 2026, in Piazza della Libertà."Tutti gli Operatori specializzati eventualmente interessati a far. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
