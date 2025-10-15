Capo Plaza ufficializza l’uscita di Hustle Mixtape Vol 2

Milano, 15 ott. (askanews) – Lo aveva annunciato sul palco dell’Unipol forum di Assago lo scorso febbraio e ora Capo Plaza ufficializza la data di uscita di Hustle Mixtape Vol. 2 prevista per il 31 ottobre. Il nuovo progetto della star multiplatino è, come il primo uscito nel 2022 e certificato Doppio Platino, un ritorno alle origini, una vera e propria raccolta di banger drill e trap che si inserisce in un percorso artistico che ha visto Capo Plaza crescere e consolidarsi, portando sul palco e nelle piattaforme digitali tutta la sua energia e il suo stile riconoscibile tanto da raggiungere 78 Dischi di Platino e 37 Oro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it