Capo Plaza annuncia Hustle Mixtape Vol 2 da oggi in preorder
Capo Plaza ufficializza la data di uscita di Hustle Mixtape Vol. 2, da oggi disponibile in preorder. Lo aveva annunciato sul palco dell’Unipol forum di Assago lo scorso febbraio e ora Capo Plaza ufficializza la data di uscita di Hustle Mixtape Vol. 2 prevista per il 31 ottobre. Il nuovo progetto della star multiplatino, da oggi in preorder, è, come il primo uscito nel 2022 e certificato Doppio Platino, un ritorno alle origini, una vera e propria raccolta di banger drill e trap che si inserisce in un percorso artistico che ha visto Capo Plaza crescere e consolidarsi, portando sul palco e nelle piattaforme digitali tutta la sua energia e il suo stile riconoscibile tanto da raggiungere 78 Dischi di Platino e 37 Oro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
