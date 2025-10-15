Capitanata tra pioggia nuvole e sole Forti raffiche di vento ma temperature in aumento

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, la Puglia si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo, che culminerà tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre a causa della formazione di un vortice ciclonico. Già da quest'oggi, mercoledì 15, l'atmosfera si farà gradualmente più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

