Capitanata tra pioggia nuvole e sole Forti raffiche di vento ma temperature in aumento

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, la Puglia si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo, che culminerà tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre a causa della formazione di un vortice ciclonico. Già da quest'oggi, mercoledì 15, l'atmosfera si farà gradualmente più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Oltre alla pioggia, in questi ultimi giorni nella nostra Capitanata è arrivato un forte vento da nord che ha messo molto in allarme noi olivicoltori. Subito allertata, di conseguenza ho realizzato varie perlustrazioni sui vari siti per accettarmi che non ci fossero dann - facebook.com Vai su Facebook

Capitanata tra pioggia, nuvole e sole. Forti raffiche di vento ma temperature in aumento - Le previsioni meteo dal 15 al 19 ottobre 2025 in provincia di Foggia e in Puglia da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre ... Lo riporta foggiatoday.it

Pasqua e Pasquetta in Lombardia fra nuvole, piogge e temporali. Il sole? Si farà desiderare fino al 25 aprile - È quel che ci aspetta in Lombardia per i prossimi tre giorni, con un occhio già proiettato alla giornata del 25 aprile. ilgiorno.it scrive

Meteo Pasquetta, ancora nuvole e pioggia in Italia: ecco dove non si farà il pic-nic sotto il sole - Il meteo infatti in alcune zone dell'Italia non darà tregua: soprattutto al Nord non ... Riporta fanpage.it