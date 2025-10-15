Capena piange Luigi Cena il giostraio ucciso dal branco | Devastati da un gesto così crudele

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Capena è stato proclamato il lutto cittadino per la morte di Stefano Luigi Cena, il giostraio del paese morto dopo un violento pestaggio durante la Sagra dell'uva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

capena piange luigi cena'Luigi' Cena, si indaga per omicidio per la morte del giostraio. Capena è in lutto cittadino - Il sindaco: "Ci auguriamo che quanto prima i colpevoli siano assicurati alla giustizia". Riporta romatoday.it

capena piange luigi cenaCapena, muore il giostraio aggredito alla Sagra del vino e dell’uva: indagini sui giovani coinvolti - Stefano Luigi Cena, giostraio di 64 anni, muore dopo l’aggressione alla Sagra del vino e dell’uva di Capena. Secondo romait.it

capena piange luigi cenaMassacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... fanpage.it scrive

