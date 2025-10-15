Capena piange Luigi Cena il giostraio ucciso dal branco | Devastati da un gesto così crudele
Oggi a Capena è stato proclamato il lutto cittadino per la morte di Stefano Luigi Cena, il giostraio del paese morto dopo un violento pestaggio durante la Sagra dell'uva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... fanpage.it scrive