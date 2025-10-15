Capena massacrato per un gettone | muore il giostraio Luigi Cena

È morto nella mattina di martedì 14 ottobre 2025 all’ospedale Sant’Andrea di Roma Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di Capena, nella città metropolitana di Roma, aggredito brutalmente da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell’Uva. L’uomo, molto conosciuto nella zona, è deceduto dopo nove giorni di agonia, a seguito delle gravi ferite riportate nel pestaggio avvenuto tra la notte del 5 e 6 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, Cena avrebbe chiesto a un gruppo di giovani di pagare il gettone necessario per utilizzare una delle giostre. Da lì sarebbe nata una discussione rapidamente degenerata in violenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

