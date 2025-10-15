Capena massacrato per un gettone | muore il giostraio Luigi Cena
È morto nella mattina di martedì 14 ottobre 2025 all’ospedale Sant’Andrea di Roma Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di Capena, nella città metropolitana di Roma, aggredito brutalmente da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell’Uva. L’uomo, molto conosciuto nella zona, è deceduto dopo nove giorni di agonia, a seguito delle gravi ferite riportate nel pestaggio avvenuto tra la notte del 5 e 6 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, Cena avrebbe chiesto a un gruppo di giovani di pagare il gettone necessario per utilizzare una delle giostre. Da lì sarebbe nata una discussione rapidamente degenerata in violenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Non ce l’ha fatta Stefano ‘Luigi’ Cena, giostraio di 64 che nella notte tra domenica e lunedì 6 ottobre è stato coinvolto in una rissa scoppiata alla sagra dell’Uva di Capena, vicino Roma. È deceduto dopo quattro giorni di coma. I carabinieri indagano sui filmati - facebook.com Vai su Facebook
A Capena proclamato lutto cittadino per la morte del giostraio massacrato alla sagra: l’addio a Stefano Luigi Cena - Proclamato lutto cittadino e un minuto di silenzio per la morte del giostraio Stefano Luigi Cena. Segnala fanpage.it
CAPENA – Giostraio massacrato dal branco alla Sagra dell’Uva: muore dopo 9 giorni di agonia - Si chiamava Stefano Cena, in paese lo chiamavano tutti “Luigi”, aveva 65 anni e dedicato tutta la vita al suo lavoro di giostraio. Scrive tiburno.tv
Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... fanpage.it scrive