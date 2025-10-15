Caos nel Movimento 5 Stelle | Appendino pronta a lasciare per dare una scossa al partito

Il Movimento 5 Stelle attraversa una delle fasi più delicate della sua storia politica. Da tempo, infatti, il partito guidato da Giuseppe Conte registra un calo costante di consensi, evidente non solo nei numeri elettorali ma anche nella perdita di quello slancio ideale che ne aveva segnato l’ascesa. Le ultime elezioni regionali hanno confermato il trend: i voti si riducono, l’entusiasmo si affievolisce e la forza propulsiva che un tempo rappresentava il simbolo dell’antipolitica sembra ormai dissolta in una normalizzazione lenta ma inesorabile. Un’identità politica sempre più confusa. Le ragioni del declino sono molteplici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos nel Movimento 5 Stelle: Appendino pronta a lasciare per dare una scossa al partito

Argomenti simili trattati di recente

?Ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Pace a Gaza, guerriglia in Italia: gli azzurri di Gattuso nel mirino dei pro-Pal. Tam tam tra i duri del movimento per creare il caos prima dell partita con Israele domani a Udine. Una regia dietro i cortei: - facebook.com Vai su Facebook

Il caos regna nel calendario ciclistico, conta il fatturato più che il movimento: ultimo episodio, i Campionati Europei in concomitanza con le classiche. Sotto accusa tutti: UCI, FCI, Lega #Girodellemilia #CampionatiEuropei https://tuttobiciweb.it/article/175869972 - X Vai su X

Movimento 5 Stelle nel caos, Appendino critica la gestione Conte dopo le batoste alle regionali ma l’ex premier si coccola Fico prossimo governatore… - La costante discesa libera in tutte le ultime elezioni regionali (Marche, Calabria, Toscana) del Movimento 5 Stelle non piace ... Come scrive ilriformista.it

Dimissioni di Chiara Appendino nel Movimento 5 Stelle: Riflessioni dopo le Regionali - Durante un’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, tenutasi martedì sera, Chiara Appendino ha annunciato la sua intenzione di dimettersi. Segnala notizie.it

Conte e M5S nel caos: rischio dimissioni nel partito, cosa sta succedendo - Tensione nel Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte che ha dovuto prendere nota del rischio dimissioni da parte di Chiara Appendino. Scrive newsmondo.it