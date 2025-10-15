Caos in viale Campania nei giorni del mercatino

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mancanza di vigili urbani al mercato rionale di viale Campania crea il caos più totale: la cosa più grave sono le auto parcheggiate sui marciapiedi, che vietano il passaggio ai pedoni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

“Caos in viale Campania nei giorni del mercatino” - La mancanza di vigili urbani al mercato rionale di viale Campania crea il caos più totale: la cosa più grave sono le auto parcheggiate sui marciapiedi, che vietano il passaggio ai pedoni. Secondo mondopalermo.it

Viale Battisti chiuso per altri dieci giorni: trovati nuovi reperti archeologici nel cantiere. Traffico nel caos e studenti lasciati a piedi dai bus pieni - Poi si sperava di risolvere tutto con soli tre giorni di sovrapposizione, cioè fino a domani. Secondo ilgazzettino.it

Campania, spunta De Raho che piace a De Luca. E ora Fico traballa - Una sorta di sortilegio che tiene in ostaggio i «marinai» del campo largo, impedendo loro di prendere il largo nella direzione auspicata ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caos Viale Campania Giorni