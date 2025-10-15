Caos in viale Campania nei giorni del mercatino
La mancanza di vigili urbani al mercato rionale di viale Campania crea il caos più totale: la cosa più grave sono le auto parcheggiate sui marciapiedi, che vietano il passaggio ai pedoni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Viale Teresa Michel, il lunedì del caos: incidenti, clacson e paura per pedoni e studenti - X Vai su X
Un convoglio merci è uscito dai binari intorno alle 6.30 di questa mattina all'altezza di via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi: un treno passeggeri ha dovuto frenare bruscamente e sei viaggiatori sono rimasti contusi. Caos e ritardi per Alta Velocità - facebook.com Vai su Facebook
“Caos in viale Campania nei giorni del mercatino” - La mancanza di vigili urbani al mercato rionale di viale Campania crea il caos più totale: la cosa più grave sono le auto parcheggiate sui marciapiedi, che vietano il passaggio ai pedoni. Secondo mondopalermo.it
Viale Battisti chiuso per altri dieci giorni: trovati nuovi reperti archeologici nel cantiere. Traffico nel caos e studenti lasciati a piedi dai bus pieni - Poi si sperava di risolvere tutto con soli tre giorni di sovrapposizione, cioè fino a domani. Secondo ilgazzettino.it
Campania, spunta De Raho che piace a De Luca. E ora Fico traballa - Una sorta di sortilegio che tiene in ostaggio i «marinai» del campo largo, impedendo loro di prendere il largo nella direzione auspicata ... iltempo.it scrive