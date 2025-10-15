Caos a largo Maradona Diego junior | Papà diceva sempre una cosa

“Papà diceva sempre ‘io non ho problemi, fin quando si fanno cose legali e le persone possono sfamare le proprie famiglie con il mio nome, io sono contento. A patto che ci sia la legalità’”. Così Diego Maradona junior, figlio del ‘Pibe de Oro’, ha commentato nel corso della sua trasmissione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it