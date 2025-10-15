Canzi in conferenza | Ci vuole equilibrio nel valutare le nostre prestazioni Non siamo il Barcellona ma col Bayern non firmo per il pari

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco. Max Canzi presenta in conferenza stampa la partita valida per la seconda giornata della League Phase di Women’s Champions League tra Bayern Monaco e Juventus Women. PALLE INATTIVE – «Il calcio moderno va in questa direzione e noi ci andiamo dietro. Anche loro sono molto bravi in quello. Potremo giocarcela a calci d’angolo ma non credo che la Uefa sia d’accordo» TRIDENTE COL BAYERN PER SFRUTTARE LE FASCE IN FASE OFFENSIVA? – «Noi ora stiamo giocando in un certo modo, ma abbiamo giocato anche con tre attaccanti durante la partita, come con il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Ci vuole equilibrio nel valutare le nostre prestazioni. Non siamo il Barcellona ma col Bayern non firmo per il pari»

